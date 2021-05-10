وسط اشتباكات عنيفة.. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

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اندلعت مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين، بعد اقتحامه من قبل العشرات من عناصر قوات الاحتلال عبر باب المغاربة.
وألقت قوات الاحتلال الصهيوني قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وأطلقت الأعيرة المطاطية بكثافة على المرابطين داخل المسجد الأقصى، ولا زالت المواجهات مستمرة.
ووفق وكالة “معا” الفلسطينية، فإن التوتر يسود في المسجد الأقصى، منذ ساعات فجر اليوم، تزامنا مع دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات للمسجد في الذكرى السنوية لسيطرة الكيان المحتل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967.
وكان آلاف المصلين، تظاهروا منذ ساعات الفجر في المسجد الأقصى، وساروا في ساحاته وهم يهتفون، ويرددون قسما لحماية المسجد، من اقتحامات المستوطنين واعتداءات القوات الصهيونية.
ونصب شبان فلسطينيون الحواجز الخشبية مقابل باب المغاربة ووضعوا الحجارة وذلك لصد أي اقتحامات محتملة للمستوطنين.
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