الإمارات تعلق دخول القادمين من بنجلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، اليوم الإثنين، تعليق دخول المسافرين القادمين من بنجلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا اعتبارا من يوم الأربعاء وذلك في إطار إجراءات احتواء تفشي جائحة كوفيد-19.
وقالت الهيئتان في بيان: “يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في بنجلادش وباكستان ونيبال وسريلانكا خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول على الرحلات”.
كانت الإمارات قد أعلنت الشهر الماضي حظر دخول المسافرين القادمين من الهند لمنع وصول السلالة الهندية من الفيروس شديدة العدوى إلى البلاد.
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