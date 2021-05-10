انتحاري يفجر نفسه ويقتل 6 ضباط في مقديشو

قالت الشرطة الصومالية، إن مهاجما انتحاريا فجر قنبلة فقتل 6 ضباط أمام مركز للشرطة في العاصمة مقديشو في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، في هجوم ألقت بالمسؤولية عنه على حركة الشباب المتشددة.

وقال الميجر صادق آدن علي دوديشي في مؤتمر صحفي، ”تأكد مقتل ستة من ضباط الشرطة بينهم قائد شرطة منطقة وابري وإصابة ستة آخرين في الانفجار“.

وأضاف، أن الانتحاري الذي فجر نفسه نفذ الهجوم لصالح حركة الشباب. ولم تعلن الحركة حتى الآن مسؤوليتها.

وتقاتل الحركة الإسلامية المتشددة منذ عام 2008 للإطاحة بالحكومة الصومالية المعترف بها دوليا.

ودأبت الحركة على شن هجمات بالأسلحة النارية والقنابل في مقديشو ومناطق أخرى بالصومال.