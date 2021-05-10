مستجدات “كورونا”.. تسجيل 13 وفاة و986 إصابة جديدة وشفاء 1076 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) تسجيل 986 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 427370 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7085 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1076 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 410816 حالة، لافتة إلى أن هناك 9469 حالة نشطة حالياً، من بينها 1341 حالة حرجة.