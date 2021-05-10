المملكة المتحدة تدعو إلى إنهاء العنف في القدس المحتلة

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الخليج – واس: دعت الحكومة البريطانية اليوم إلى خفض التوترات في القدس المحتلة التي شهدت مواجهات بين المحتجين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية مؤخرًا.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي في بيان بهذا الشأن: “المملكة المتحدة تدعو إلى التهدئة، كما تدعو إلى إنهاء العنف الذي شهدته القدس في الأيام الماضية”، مطالبة جميع الأطراف بخفض التوترات في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان.
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