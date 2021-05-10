التحالف العربي يعترض مسيرة حوثية مفخخة في اتجاه مطار أبها  



أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مسيرة" حوثية مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي في اليمن على مطار أبها السعودي.

وقال التحالف العربي إن محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على مطار أبها السعودية بطريقة متعمدة يعد جريمة حرب.

وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

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