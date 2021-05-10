سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع كسوة عيد الفطر المبارك في الأردن

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع كسوة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ على الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين الفلسطينيين والسوريين في مدن: عمّان، والمفرق، وإربد، والزرقاء، وجرش، بالمملكة الأردنية الهاشمية، يستفيد منه 2.506 أُسَر، بواقع 12.530 فردا.

وستُسلّم كل أسرة خلال المشروع كوبونات شرائية بمقدار 100 دولار أمريكي للشراء من السوق المحلي الأردني ملابس العيد التي يختارونها.

وأكد مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم أن المركز يُطلق هذا المشروع الفريد لإدخال البهجة والسرور على الأسر العفيفة والمحتاجة واللاجئة، وسيشمل جميع أفراد الأسر المستهدفة، حيث يتم تسليم كل أسره قسيمة شراء و يكون لهم حرية الاختيار من الملابس التي تناسب أذواقهم.

من جانبه قال أمين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي: “لقد بدأنا في توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، ونختم الشهر بتوزيع قسائم كسوة العيد لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين، ونفخر بهذه الشراكة الأصيلة مع مركز الملك سلمان للإغاثة التي تتمثل بتنفيذ برامج تخفف عن الأسر المحتاجة الأعباء الاقتصادية”.

يأتي التوزيع في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك في الأردن لعام 1442هـ.