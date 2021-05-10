أمير مكة يوحه بإزاله مجسمات السيارات

وجه أمير منطقة مكة ⁧‫خالد الفيصل‬⁩ بإزالة مجسمات السيارات التالفة المُزينة بالألوان، التي وضعتها أمانة جدة كمنظر

‏جمالي في ممشى التحلية تحت عنوان مبادرة “⁧‫رسم وطن‬⁩”. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع العمل بشكل سلبي واصفين المبادرة بأنها تشويه للمشهد البصري

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