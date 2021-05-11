ارتفاع أسعار النفط مع قرب تشغيل شبكة خطوط أنابيب وقود رئيسة في أمريكا

الخليج – واس: سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا أمس عقب أنباء عن استئناف تشغيل شبكة خطوط أنابيب وقود رئيسة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا الأسبوع. وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 0.06 بالمئة إلى 68.32 دولارًا للبرميل. وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 0.03 بالمئة لتبلغ عند التسوية 64.92 دولارًا للبرميل.

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