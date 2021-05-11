طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عدد من المواقع في قطاع غزة

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الخليج – واس: قصف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم عددا من المواقع في قطاع غزة، وأوقعت دمارًا وخرابًا في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين.
وأفادت مصادر محلية في غزة أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت موقع “السفينة” غرب مدينة غزة بـثلاثة صواريخ، وتستهدف موقع القادسية التابع للمقاومة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، وموقعاً آخرًا غرب محافظة خانيونس، إضافة إلى محيط مسجد العطار غرب رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين وتدميرها وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين الفلسطينيين المجاورة، وبث حالة من الخوف والرعب في صفوف الأطفال.
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