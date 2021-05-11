البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لأراضي المملكة

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الخليج – واس: أدان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي بطائرة بدون طيار مفخخة.
وحذر البرلمان العربي في بيان اليوم ، من استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تعد جرائم حرب وخرق للقوانين الدولية والإنسانية والأعراف الدولية، والتي هي ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيا الحوثي عن جرائمها واتخاذ خطوات رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.
وأكد البرلمان العربي دعمه ووقوفه التام إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية الإجرمية التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وتهدد حياة مواطنيها والمقيمين فيها.
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