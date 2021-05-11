قرقاش: الإمارات تقف مع الحق الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، عبر تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، إن الإمارات تقف مع الحق الفلسطيني ومع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومع حل الدولتين ومع دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”، مؤكدا على أن هذا موقفٌ تاريخي مبدئي لا يتزحزح.
وتابع: “كم هي محزنة الشتائم المقذعة ضمن حروب أهلية عربية إقليمية لا تنتهي، واستغلال معاناة الشعب الفلسطيني لحسابات ضيقة لا تليق”.
يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قد أعرب، أمس الإثنين، عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.
وأكد على دعم دولة الإمارات، حكومة وشعبا، للحق الفلسطيني.
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