أمير الكويت يعرب عن بالغ استنكاره وإدانته للتصعيد المأساوي على يد الاحتلال...

أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ استنكاره وإدانته للتصعيد المأساوي على يد قوات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين في المسجد الأقصى.
وجدد الأمير طبقا لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء، موقف دولة الكويت المبدئي والحازم تجاه مثل هذه الممارسات اللاإنسانية وطالب سلطات الاحتلال التوقف عنها على الفور واحترام حق الفلسطينيين بممارسة شعائرهم في القدس الشريف.
مؤكدا على وقوف دولة الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم كافة الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
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