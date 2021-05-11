- 1/2
- 2/2
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحفاظ على حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل أمر لا يمكن لأحد تجاوزه أو التفريط فيه.
وقال الرئيس المصري – خلال افتتاحه اليوم عددًا من المشروعات بهيئة قناة السويس – إن أزمة سد النهضة تدعو للقلق والمفاوضات تحتاج إلى صبر وعلى الشعب المصري أن يثق في قيادته السياسية فمسار التفاوض يحتاج إلى تأن ولا يجب استعجال النتائج فالجهود مستمرة من أجل الوصول لحل لهذه المسألة التي نعدها من المسائل الحساسة والمهمة جدًا .
وأشار إلى أن التطور الذي تشهده هيئة قناة السويس حاليا يتلاءم ويتوافق مع تطور حركة التجارة في العالم، ويؤكد على مواصلة العمل بكفاءة واستمرار جهودها في تنفيذ مشروعاتها التنموية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي: الحفاظ على حقوق مصر المائية أمر لا يمكن تجاوزه أو التفريط فيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.