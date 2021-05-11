بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الجرائم الإسرائيلية في القدس

انطلقت، اليوم الثلاثاء أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي يعقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة وبطلب من دولة فلسطين، لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

ويبحث الاجتماع غير العادي التحركات العربية، الرامية لوقف الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس والمسجد الأقصى وعلى سكان حي الشيخ جراح وذلك ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها.

ويبحث الوزراء الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في المدينة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها خاصة المسجد الاقصى المبارك والاعتداء على المصلين في شهر رمضان، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية والمخططات للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.