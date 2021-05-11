البرلمان المصري: ما تقوم به ميليشيا الحوثي ضد المملكة “جرائم حرب”

الخليج – واس: وصف وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري أحمد فؤاد أباظة ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية بمثابة “جرائم حرب”، مطالبا بتحرك دولي لمواجهة الانتهاكات الحوثية ضد أمن واستقرار المملكة.

وأدان أباظة، في بيان له اليوم مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية تجاه أراضي المملكة التي كان آخرها محاولة استهداف مطار أبها بطائرة مُفخّخة بدون طيار، ما خلّفَ بعض الخسائر المادية نتيجة اعتراض وتدمير الطائرة من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بأسره خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ لمساندة ودعم المملكة فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار في المنطقة.

وحذّر وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري من استمرار الأعمال الإرهابية والإجرامية لميليشيا الحوثي التي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة، مطالباً بضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال الإرهابية التي تعرقل الدعوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني الذي استمر لسنوات طويلة بسبب ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية وضد الأبرياء من الشعب اليمني الشقيق ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.