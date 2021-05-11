الافتاء المصرية تعلن بعد غد الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك

الخليج – واس: أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي، وأن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وأفادت دار الإفتاء في بيان اليوم، بأنها استطلعت شهر شوال بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات مصر والتي تحقق لديها عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1442 هجريًّا بالعين المجردة.