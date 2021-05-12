“الإعلام المرئي” معاقبة مشهور مقيم بالمملكة لبثه محتوى خادش للحياء

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قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عقوبة بحق أحد مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي.
وقالت الهيئة إن المخالف وهو مقيم في المملكة، عرض محتوى خاص به للعموم مخل بالآداب العامة وخادش للحياء عبر وسائل إعلامية مختلفة وذلك تاريخ 10/ 5/ 2021.
وبناء على ذلك فقد تم إيقاع عقوبة الغرامة عليه بواقع 10 آلاف ريال.
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