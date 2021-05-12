أعلن المجلس الرئاسي الليبي الإفراج عن 35 محتجزا من قبل الجيش بقيادة المشير خليفة خفتر وما يعرف بقوات بركان الغضب، الطرفين المتصارعين في حرب طرابلس العام الماضي.
ونقلت بوابة "الوسط" عن عضو ومقرر اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، اللواء مصطفى يحيي، إفادته "بإنجاز عملية جديدة لتبادل المحتجزين في منطقة الشويرف، بالإفراج عن 35 محتجزا من الطرفين".
وعلق يحيي بالقول إن عملية إطلاق محتجزين بين الطرفين ليست الأولى، مشيرا إلى أن جميع المفرج عنهم بصحة جيدة، وقد وصل أغلبهم إلى مناطقهم.
وأوضح المسؤول أن عملية الإفراج التي حضرها عدد من أعيان ومشايخ مدينة الشويرف، جاءت بفضل جهود خيرة تواصلت لأشهر طويلة من الطرفين.
وكانت مصادر محلية قد أعلنت في وقت سابق أن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" أشرفت في منطقة الشويرف جنوب غرب البلاد على عملية لتبادل مجموعة جديدة من المحتجزين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفراج في ليبيا عن دفعة جديدة من الأسرى بين طرفي النزاع في... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.