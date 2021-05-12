مقتل فلسطيني واصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في جنوب الخليل

الخليج – واس: قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرين اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل حسين عطية الطيطي من مخيم الفوار جنوب الخليل، وذلك خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شهدها المخيم. وقالت مصادر فلسطينية في الخليل إن القتيل هو الطيطي، بينما أصيب مواطنا بالرصاص الحي في القدم، وأصيب آخران بالرصاص المغلف بالمطاط وجرى نقلهم إلى مستوصف الهلال الأحمر في دورا لتلفي العلاج.

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