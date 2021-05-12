ارتفاع سعر نفط “برنت” بنسبة 0.74 %

الخليج – واس: ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.74 في المئة، ما يعادل 0.51 دولار أمريكي، ليصل إلى 69.06 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وصعد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.83 في المئة، إلى 65.82 دولاراً للبرميل.