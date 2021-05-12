شؤون الحرمين تستخدم تقنية التايم لابس لمراقبة حركة الحشود بالمسجد الحرام

استخدمت شؤون الحرمين ممثلة بالإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام تقنية "التايم لابس"ـ نظام التصوير الفوتوغرافي، الذي يعتمد تقنية اختزال الزّمن لمراقبة تفويج المعتمرين أثناء دخولهم المسجد الحرام، والطواف بالكعبة المشرفة، وتوجههم للمسعى لقياس حركة التضخم أثناء دخول وخروج المعتمرين؛ لتخفيف الحشود.
وأوضح مدير عام الإدارة المهندس أسامة الحجيلي أن ذلك يأتي في سبيل تسخير الإمكانات كافة للتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، وذلك لسلامة قاصدي بيت الله من المصلين والمعتمرين, مشيراً إلى أنه خلال تحليل الصور والفيديوهات التي استخدمت فيها تقنية "التايم لابس" استُحدثت مداخل ومخارج، واستخدمت مسارات جديدة خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن .
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