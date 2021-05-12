الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال قصف أكثر من 500 وحدة سكنية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأربعاء، عن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل لليوم الثالث على التوالي.

وأفاد المكتب الإعلامي، أن العدوان الإسرائيلي خلّف خسائر مادية كبيرة، وأضرارا لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع.

وأضاف المكتب، في بيان، “يتواصل عدوان الاحتلال الغاشم على أبناء شعبنا، حيث شنت طائرات المحتل ومدفعيته وبوارجه الحربية أكثر من 200 غارة واعتداء حتى الآن طالت مختلف مناطق القطاع، نصفها تم الليلة الماضية بتركيز القصف على المقار الحكومية والأبراج والبيوت السكنية ومقرات إعلامية ومواقع للمقاومة”.

وقد أسفر العدوان عن ارتقاء 48 شهيدا منهم: 14طفلا و3 نساء، فيما وصل عدد الجرحى إلى 296 جريحا نصفهم من النساء والأطفال.

وأوضح أن طائرات الاحتلال قصفت أبراج ومنازل وبيوت سكنية وصل عددها إلى أكثر من 500 وحدة ما بين الهدم الكلي والجزئي، فضلا عن تضرر مالا يقل عن 1000 وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وطفيفة جراء القصف المتواصل.

وأشار إلى أنه تم قصف برجين سكنيين وهدمهما بشكل كلي، وكما لحقت أضرار كلية بـ12 مقرا إعلاميا في أحد هذه الأبراج، فضلا عن مؤسسات وجمعيات ومكاتب أخرى.

كما قصف الاحتلال 52 مقرا حكوميا تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدماتية، أبرزها مقر قيادة الشرطة وسط مدينة غزة.

ولفت إلى أنه تضررت 7 مدارس بشكل بالغ وعدد من عيادات الرعاية الصحية الأولية ومحطة تحلية المياه شمال غزة جراء القصف الشديد في محيطها.

وقال الإعلامي الحكومي، إن الاحتلال قصف مزارع حيوانية وأراض زراعية وآبار وشبكات ري بقيمة أولية للخسائر بلغت مليون دولار.

وأوضح أنه قصف أيضاً شوارع وبنى تحتية ممثلة في شبكات ومحولات كهرباء ومياه وصرف صحي بقيمة خسائر أولية بلغت2 مليون دولار.

وأضاف أنه تضرر أكثر من 50 سيارة ووسيلة نقل خاصة بشكل كامل وجزئي بقيمة تقريبية للخسائر وصلت نصف مليون دولار.

ولفت إلى إستمرار إغلاق الاحتلال للمعابر التجارية لقطاع غزة ومنع نزول الصيادين للبحر.