3 قتلى و24 جريحا بحريق مركز لعلاج مدمني المخدرات في إيران

قتل 3 أشخاص وأصيب 24 آخرون بجروح بعضهم في حالة خطيرة، إثر اندلاع حريق في مركز لعلاج الإدمان على المخدرات بمدينة مشهد شمال شرق إيران.

وقال نائب رئيس منظمة الإطفاء بمدينة مشهد، مهدي رضائي، اليوم الأربعاء، إن ”الحادث وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية“، مبينا أنه ”تم نقل جميع الجرحى إلى مستشفيات المدينة، وإن الحادث قيد التحقيق“.

وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، يضم هذا المركز 200 شخص من المدمنين على المخدرات والذين يخضعون للعلاج.

وتعد إيران أحد الممرات الأساسية لانتقال المخدرات إلى بقية بلدان العالم، وهي جارة لأفغانستان التي تعد أكبر بلد لزراعة المخدرات.

وازداد انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشبان والنساء وجميع الطبقات الاجتماعية الأخرى، الذين يسعون إلى الهروب من المصاعب الاجتماعية والاقتصادية، وهو اتجاه يثير قلق الجهات الحكومية في إيران بسبب تداعياتها السلبية.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في إيران، العميد اسكندر مؤمني، وجود 2.8 مليون مدمن منتظم في البلاد، مشيرا إلى وجود 1.4 مليون مدمن ترفيه يتأثرون بهذا الضرر.