الاختلاف والخلاف .. أيهما إلينا أقرب؟.

الكثير في مجتمعنا لا يستطيع التفريق بين الاختلاف والخلاف وأحياناً من يستطيع منهم التفريق بينهما لا يملك القدرة أو الرغبة على فعل ذلك ولهذه المفارقة أسباب عديدة أهمها أن ثقافة المجتمع تميل في المجمل لتبني ثقافة الخلاف وتنبذ ولا ترحب بثقافة الاختلاف وسبب هذا الرفض لثقافة الاختلاف يعود من جهة لخوف مناوئيها من تأثيرها السلبي (الذي يزعمون وجوده) على سلامة الدين وثوابته ومن جهة أخرى إيماناً منهم بأن في تبني هكذا ثقافة خطر كبير (لا دليل عليه) يهدد انسجام نسيجهم الاجتماعي وقوة تماسكه ورغم التحديث والتطوير الذي باشرته العديد من القيادات المتعاقبة على حكم هذا البلد في شتى المجالات والذي كان من المفترض أن يعمل وجودهما على تشجيع أفراد المجتمع ليس فقط على تقبل ثقافة الاختلاف وإنما أيضاً على الاسهام في نشرها والترويج لها؛ إلا أن التبني الأصيل عند مجتمعنا لثقافة الخلاف كما ذكرت أعلاه وقف عائقاً أمام الاقتناع بجدوى ثقافة الاختلاف والإيمان بتأثيرها الايجابي خاصةً وأن هنالك تشويه كبير مُورس ولازال يُمارس بحق هذه الثقافة وبحق كل من ينادي بها ومن المفارقات في هذا الصدد أن الجميع يرى رؤيا العين بأن العديد من المجتمعات التي تبنت ثقافة الاختلاف واعتبرتها حقاً من حقوق أفرادها بكافة أطيافهم وبمختلف إنتماءاتهم؛ تطورت ونمت وأصبحت من القوى العظمى في هذا العالم وخلقت لنفسها بيئة ترحب بالآخر وتحتويه لا بيئة تنبذ الآخر وتُحرّض عليه ممّا أسهم في تلاقح الافكار بين أطياف مجتمعاتهم المختلفة ويسّر عملية تقبلهم لاختلافات بعضهم البعض كما جعلهم أيضاً قادرين على التعامل الإيجابي مع الاختلاف وإدراك النسق الأنسب لكيفية الاستفادة من إيجابياته؛ فساهم توفر كل هذه الأمور مجتمعة في تمكين قيادات هذه المجتمعات من إنجاز الكثير من جوانب التطوير والتنمية والتقدم التي ينشهدها ويتمناها أي مجتمع.

إن أول خطوة تساعد في معرفة مدى فائدة أي أمر تكمن بدايةً في الفهم الدقيق لتعريفه ثم في معرفة كيفية تطبيقه والعمل به وهذا الأمر ينطبق تماماً على مسعى فهم ثقافتيّ الاختلاف والخلاف حتى نستطيع أولاً التفريق بينهما وثانياً حتى نستطيع استيعاب في أيهما يكمن صلاح مجتمعنا وتطوره ونمائه وازدهاره.

قبل أن نتحدث عن ثقافة الاختلاف وعن تعريفها دعونا أولاً نتحدث عن ثقافة الخلاف وأن نحاول تقريب تعريفها لمن يجهله؛ إن الخلاف كما هو معروف عند المتجرد من أي قناعات مسبقة هو في الحقيقة عبارة عن صراع لا أكثر حول مختلف القضايا سواءً الفكرية أو التنموية أو غيرها من القضايا الحديثة والمستجدّة ومحاولة فرض الرأي الواحد حولها ومهاجمة وتشويه الآراء الأخرى التي لا تتفق مع هذا الرأي الواحد وأغلب هذه الصراعات تتعلق بقناعات مسبقة حول مدى تأثير تعدد الآراء وخطره على الدين تحديداً وكذلك على بعض العادات والتقاليد التي أصبح لها قدسية ومكانة عالية عند أتباع الخلاف وثقافته وإن كان طبعاً إنكار تبنيهم لثقافة الخلاف في مختلف مظاهرها هو السائد إما جهلاً منهم بحقيقة ما يفعلون ويمارسون أو جهلاً منهم بمدى التاثير السلبي الذي يلحقونه بتنمية الوعي الجمعي للمجتمع وبمدى إسهامه في توفير بيئة تساعد ولي الأمر على تحقيق طموحاته وتطلعاته بينما نجد في المقابل أن ثقافة الاختلاف يؤكد صلاحها أن حقيقة الاختلاف قبل أي أمر آخر تكمن في أنه سنّة كونية أوجدها الله بين البشر والدليل على ذلك قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا” وممّا يؤكد أيضاً سنّة هذا الاختلاف؛ أن المتأمل في هذا الكون يرى أن الاختلاف فيه هو السمة الغالبة والثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل فالافكار مثلاً مختلفة والاجناس أيضاً مختلفة والاعراق مختلفة وكذلك البيئة بكافة مكوناتها ومظاهرها مختلفة ممّا يؤكد أن الاختلاف بالفعل سنّة كونية وهذه الحقيقة تجعل تبني ثقافة الاختلاف هو الأمر الطبيعي وهو الأمر الذي يجب علينا ممارسته وليس الاعتراض عليه خاصةً في المجال الفكري وهو الأهم عندي حيث يقول الواقع بأن من أبرز سمات هذه الثقافة الترحيب بتعدد الآراء حول مختلف القضايا مع مراعاة بالطبع ألا تتجاوز أريحية هذا التعدد على ثوابت الدين ومسلّماته كما أن لتعدد الآراء إيجابية أخرى تتمثل في الاستفادة من خبرات وآراء بعضنا البعض أو حتى خبرات وآراء غيرنا في هذا العالم فالرسول نُقل عنه في هذا الصدد قوله صلى الله عليه وسلم: “الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا” ممّا يبعد عنّا تشنّجات الرأي الواحد وسلبيات الحثّ على التمسك به ومهاجمة ما يعارضه أو يختلف معه.

وما يجب أن يُقال أخيراً في هذه الشأن بأن علينا أن نكتسب من غيرنا سرّ نجاحهم وتقدمهم وهو في الاعم الاغلب يعود لتبنيهم ثقافة الاختلاف وهذا ما يجب علينا القيام به دون أن نُفرط فيما أوجده الله فينا من خصال حميدة وسلوكيات راشدة كما علينا أن نؤمن بأن الاختلاف لا يمكن له أن يكون مصدر خطر يهددنا طالما أن الله غرسه فينا وغرسه كذلك في مختلف دقائق حياتنا وما علينا فعله فقط هو حسن توظيف هذا الاختلاف وحسن التعامل معه وهذا الأمر ينسحب على ثقافته التي نعلم أنها ثقافة ترحب بتنوعنا وتنوع آرائنا وأستطيع أن أُمثّل حال من يُحاربها ويعمل على تشويهها كحال من يحاول السباحة ضد التيّار فتكون النتيجة الطبيعية لمسعاه أنه لا هو بالذي تمكن من مقاومة التيّار ولا هو بالذي وفّر على جسده الجهد والتعب كما أن علينا أن ننتبه إلى أن الحياة مدرسة لا ينجح فيها إلا من يدخلها ويتفوق فيها أما من يتجنب دخول هذه المدرسة ويسعى لطمس أهميتها وأهمية النهل من معينها فمصيره التراجع والتخلف أو في أحسن الأحوال الجمود والبقاء على حاله بلا حراك.

كتبه: أحمد بني قيس