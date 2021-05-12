اليمن: مقتل قيادي حوثي ومرافقيه في مواجهات غرب مأرب

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قُتل قيادي ميداني للميليشيا الحوثية ومرافقيه بنيران الجيش الوطني والمقاومة غرب محافظة مأرب التي تصاعدت حدّة المواجهات في جبهاتها منذ شهرين.
وبحسب مصدر عسكري ميداني فقد قُتل القيادي الميداني لدى ميليشيا الحوثي أبو قيس المروني مع مرافقيه، خلال مواجهات عنيفة خاضتها قوات الجيش والمقاومة الشعبية ضد ميليشيات الحوثي غرب مأرب.
وشهد عدد من جبهات المشجح والكسارة على المحور الغربي للمحافظة مواجهات شرسة بين الطرفين شاركت فيها وحدة المدفعية للجيش ومقاتلات التحالف.
وتكبدت الميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح بينها آليات عسكرية كانت قد حاولت الدفع بها نحو جبهات المشجح.
وكان العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم، جنوب شرقي محافظة الجوف، بعد استدراجهم من قبل الجيش اليمني.
واستدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر الميليشيا في جبهة الجدافر، قبل أن تباغتها بهجوم أسفر عن مقتل وجرح العشرات بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية قبل أيام، وفقا لـ”العربية”.
وكان الجيش أعلن قبل أيام تحرير عدد من المواقع الجديدة بإسناد من طيران التحالف في جبهات الجوف وتعز ومأرب.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في حينه إن قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف حررت مواقع جديدةً شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الانقلابية المدعومة إيرانياً.
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