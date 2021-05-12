البنك المركزي يصدر تعميمين هامين

البنك المركزي يصدر تعميمين هامينأصدر البنك المركزي اليمني، تعميمين إلى كافة البنوك وشركات الصرافة في الجمهورية اليمنية بشأن الحملة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق "حملة القدس أقرب".

كما يلي:

تعميم رقم (65) لسنة 2021م موجه إلى كافة البنوك في الجمهورية اليمنية:

إيمانا بقضية الأمة العربية والإسلامية، ودعماً لنضال الشعب الفلسطيني، وبناء على توجهات وتعليمات القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني، فقد تم تدشين حملة شعبية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق (حملة القدس أقرب)

وعليه يتم تنفيذ التالي:

1- يتم فتح حساب بنكي طرف بنككم بأسم "حملة القدس أقرب".

2- يكون رقم الحساب (50000).

3- يتم إيداع تبرعات المواطنين الخاصة بـ "حملة القدس أقرب" إلى هذا الحساب.

4- يتم تمكين الإيداع إلى هذا الحساب بكافة وسائل الإيداع المتاحة(شيك، نقد، حوالة بنكية، خدمة نقد إلكتروني، إيداع عبر الصرافات الآلية).

5- إجمالي رصيد تبرعات المواطنين المودعة في حساب "حملة القدس أقرب" يتم ترحيله كاملاً في بداية يوم العمل التالي إلى الحساب المجمع لـ "حملة القدس أقرب" طرف الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي رقم (1140) والاحتفاظ بإشعارات توريد المبالغ المرحلة إلى الحساب المجمع سالف الذكر، وموافاة البنك المركزي- قطاع الرقابة على البنوك- بنسخة يومية من تلك الإشعارات مع نسخة من كشف حساب الحملة طرفكم.

6- على البنوك الحكومية تشغيل فرع من فروعها بدوام كامل في كل محافظة من محافظات الجمهورية (المحافظات التي لديها فروع فيها) بمناطق إدارة المجلس السياسي الأعلى خلال إجازة عيد الفطر وابتداء من يوم العيد بما يمكن من استقبال تبرعات المواطنين.

7- على كل بنك نشر إعلان في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة له يعلن فيه للجمهور عن استقباله لتبرعات المواطنين لصالح حملة القدس أقرب ومواعيد وطرق الاستقبال، واسم حساب الحملة" حملة القدس أقرب" ورقم حساب الحملة.

تعميم رقم (66) لسنة 2021م موجه إلى كافة شركات الصرافة في الجمهورية اليمنية:

إيمانا بقضية الأمة العربية والإسلامية، ودعماً لنضال الشعب الفلسطيني، وبناء على توجهات وتعليمات القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني، فقد تم تدشين حملة شعبية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق (حملة القدس أقرب) وذلك بكافة وسائل الإيداع والتحويل المالي ومن ذلك التبرع بإرسال حوالات مالية باسم (حملة القدس أقرب) عبر شبكات الحوالات المالية المحلية .

وعليه يتم تنفيذ التالي:

1- أي حوالات باسم "حملة القدس أقرب" صادرة/ مرسلة عبر شبكتكم (بواسطة فروعكم أو وكلائكم) يتم قيدها من قبلكم في حساب تجميعي طرفكم باسم " حملة القدس أقرب".

2- إجمالي رصيد حوالات تبرعات المواطنين المقيدة في الحساب التجميعي لـ "حملة القدس أقرب" طرفكم يتم ترحيله كاملا في بداية يوم العمل التالي إلى حساب "حملة القدس أقرب" طرف الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي رقم (1140) مع الاحتفاظ بإشعارات توريد المبالغ المرحلة إلى الحساب رقم (1140) سالف الذكر، وموافاة البنك المركزي – قطاع الرقابة على البنوك- بنسخة يومية من تلك الإشعارات مع نسخة من كشف حساب الحملة طرفكم.

3- على كل شركة مشغلة أن تقوم بنشر إعلان في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها تعلن فيه للجمهور عن استقبال تبرعات المواطنين لصالح حملة "القدس أقرب" عبر إرسال حوالات مالية عبر الشبكة وإعلان مواعيد وطرق إرسال الحوالات.