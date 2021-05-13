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يعترينا الأسى والألم ونحن نشاهد اهلنا واخواننا الفلسطينيين وهم يُذبحون بدم بارد أمام مجتمع متخاذل ومتفرج إزاء مجازر الصهاينة المحتلين ، ولكن الذي يزيدك ألماُ هو مواقف بعض من أبناء جلدتنا ممن وجدوا لهم حفنة من متابعين او جمهور فشطحت بهم افكاهم “التنويرية” وتخاذلوا وانبطحوا لعدوا غاشم ومغتصب إحتل الأرض واعتدى على شعب أعزل ومظلوم , عذرهم في ذلك ان السياسي الفاشل او المسؤول الفاسد بائع لقضيته وهنا ينتهي التعجب , يحصرون قضية الأقصى والشعب الفلسطيني في شلة فاسدة ومنتفعة قابعة في رام الله , او يختصرون معانات شعب لسبعة عقود في شرذمة موالية لحكومة الملالي قابعة في غزّة ,
ما هذا المنطق الأعوج والتحليل الفاسد , الا يعلمون ان الأزمة الفلسطينة ليست محمود عباس ولا ياسر عرفات ولا إسماعيل هنيّه وان القضية اكبر من ذلك بكثير وان هؤلاء المتسلقين على معاناة الشعب الفلسطيني ماهم الا مرحلة عابرة وتنقضي وسببقى الأقصى قضية المسلمين الأولى وإن اختلفنا مع حاملي لواءها والناطقين بإسمها.
لقد دأبت حكومة المملكة العربية السعودية على التأكيد مراراً وتكراراً انه لا سلام شامل ولا استقرار طالما حقوق الشعب الفلسطيني في ارضة ومسجده وسيادته منتهكة وان القرار الأممي في حق إقامة الدولة الفلسطينة على حدود 67 وعاصمتها القدس هو الملاذ الآمن للتعايش والسلام في المنطقة , واستمر هذا التأكيد طوال تاريخها وعبر ملوكها وقادنها إلى عهدنا الزاهر وإعتبارها أولوية مطروحة دائما على الطاولة .
ولا شك ان التاريخ سيحفظ أسماء هؤلاء المتخاذلين ويسجل مواقفهم وستتعرف الأجيال القادمة. على مواقفهم المنهزمة والمنبطحة في حق اعدل القضايا الراهنة وأكثرها خذلاناً من العالم “المتحضر” , وستبقى فلسطين والأقصى قضية كل مسلم شريف وغيور على دينه ومقدساتة وكرامته وافضل ما نقوله للمتخاذلين هو الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاكم.
كتبه: طلال مجرشي
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