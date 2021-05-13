عباس وماكرون يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية  

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس.

وأكد عباس، خلال الاتصال الهاتفي، على ضرورة وقف العدوان الاجرامي الاسرائيلي المتواصل ضد أبناء فلسطين في قطاع غزة، وفي كل مكان، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال ضد ابناء شعبنا، ومقدساتنا الإسلامية، والمسيحية، وخاصة في المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، ومنع الاستيلاء على أراضي ومنازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية قيام فرنسا والاتحاد الأوروبي وأطراف الرباعية بلعب دور محوري لخلق أفق سياسي يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، وعقد مؤتمر دولي للسلام يضمن انهاء الاحتلال، واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي، أن بلاده تبذل جهودا مع الأطراف ذات العلاقة، للوصول إلى تهدئة تضمن وقف التصعيد الجاري حاليا، مشدداً على اهمية العمل وبشكل فوري للوصول إلى التهدئة، وتجنيب المدنيين ويلات هذا التصعيد.

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