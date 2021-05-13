“الصحة”: تسجيل 1116 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1129 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل (1116) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (430505) حالة، من بينها (9244) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1344) حالة حرجة.

كما سجلت الصحة (1129) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (414139) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (7122) حالة ، بإضافة (11) حالة وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً،” فيما بلغ إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح كورونا 11135109 جرعة.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.