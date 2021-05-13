عُمان تنهي حظر التجول الليلي بسبب فيروس كورونا 

قالت اللجنة العليا لمكافحة كورونا إن سلطنة عمان ستنهي السبت حظر تجول ليلي يهدف إلى الحد من انتشار الفيروس، لكن المتاجر والأنشطة التجارية ستحظر من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 صباحا.
وكانت هذه الدولة الخليجية قد حظرت حركة الأشخاص والسيارات بين الساعة 7 مساء و 4 صباحا منذ 8 مايو، وأيضا حظر النشاط التجاري خلال النهار، والذي سيسمح به.
وارتفعت حالات الإصابة اليومية الجديدة بالفيروس في سلطنة عمان منذ بداية العام الجاري، لكنها بدأت في الانخفاض في الأسابيع الأخيرة.
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