الأردن.. تسجيل 23 حالة وفاة و418 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل 418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الأردن إلى 9203 حالات، فيما بلغت الإصابات 722,754. وسجلت الوزارة أيضا 1556 حالة شفاء هذا اليوم في المستشفيات المعتمدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 710,410 حالات. وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 63 حالة، فيما غادرت 107 حالات، كما بلغ عدد الحالات النشطة 4200.

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