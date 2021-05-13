“التعاون الإسلامي” تستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة وصواريخ باليستية باتجاه المملكة يوم العيد

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الخليج – واس: استنكر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة العمل العدائي الجبان لميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق ثماني طائرات مسيرة (مفخخة) وثلاثة صواريخ باليستية باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وذلك وفق ما أعلنه اليوم الخميس تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تمكن من اعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات قبل الوصول إلى أهدافها.
وأشاد الأمين العام بيقظة واحترافية قوات التحالف التي تصدت للمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لإفساد فرحة عيد الفطر المبارك على المواطنين والمقيمين في المملكة، معربا عن الاستمرار في إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية (جرائم حرب)، وتحديا سافرا للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.
وأكد العثيمين وقوف وتضامن منظمة التعاون الإٍسلامي مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لردع العدوان الحوثي وحماية المدنيين من المواطنين والمقيمين على أراضيها.
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