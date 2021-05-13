معالم بطولة الدوري هلالية إلا إذا ….. !!

* للأمانة وبكل مصداقية من النادر حينما تأتي الهلال فرصة الحصول على البطولات يفوتها ، لذا الآن الفرصة متاحة أمامه ولن يفوتها أبدا ، لديهم ردة فعل إيجابية جماعية جبارة ، عندما تريد الحقيقة كما هي عليك التجرد من ميولك ، أربع مباريات للهلال قد ينتصر بها جميعا ، وإن تعثر قد يتعثر الآخرون ، إنها أحداث ومتغيرات لعبة كرة القدم بكل وقت وحين .

*الفرق الأخرى بدء بفريق الشباب الذي غرق في بحر الهلال قد يتلقى خسائر أخرى في ظل ظروف النقص والنواقص مع سوء التهيئة ، الاتحاد لقاءاته ليست صعبة لكن مستوياته متذبذبة ، الشاهد فريق الباطن لعب أمام الاتحاد وهو مستقبل في مرماه في مباراتين 11 هدفا ومع ذلك وقف أمام الاتحاد كالبطل المتوج ، من هنا الرهان على الاتحاد ضعيف جدا ، نظير عدم ثبات المستويات مع التواري أمام الفرق المتواضعة للأسف .

*الفرق الأخرى لهم مباريات لها طابعها الخاصة : منهم الهارب من الهبوط ومنهم من يريد البقاء في المناطق الدافئة ومنهم من يريد الدخول في المربع الذهبي ، فعلا : فارق الطموح زاد من جمال التنافس ، بالتالي الأربع اللقاءات القادمة ستكون خلاصة الموسم القوي المثير جدا ، مشاهدة ممتعة بإذن الله تعالى .

* كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك بإذن الله تعالى .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم الكاتب الرياضي/ حمزة السيد

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