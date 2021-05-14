بالفيديو.. ولي العهد يزور ناصر الشثري لتهنئته بعيد الفطر

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زار ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أمس الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور ناصر الشثري، مهنئاً إياه بالعيد.
وفي السياق، نشر حمود بن ناصر الشثري، صورًا ومقطع فيديو من زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لوالده الشيخ ناصر الشثري في منزله لتهنئته بحلول عيد الفطر السعيد، حيث كان في استقبال سمو ولي العهد، المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري وأشقاؤه.
وقال حمود الشثري: “عودنا ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية على سؤالهم ووصلهم الدائم مع العلماء وأبناء الوطن بكافة أطيافهم”، وأضاف: “تشرفنا صباح اليوم بزيارة كريمة من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى والدي الشيخ ناصر الشثري، بمناسبة عيد الفطر.. وصلك الله سيدي بجزيل كرمه وأوفى لك بكريم عطائه”.
وأظهر مقطع الفيديو إصرار ولي العهد على الجلوس بجوار الشيخ ناصر الشثري، تاركًا الكرسي المخصص لسموه، مرددًا عبارة “أنا واحد من عياله”.
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