بناء على طلب المملكة.. اجتماع وزاري طارئ للتعاون الإسلامي حول فلسطين الأحد المقبل

الخليج – واس: بناء على طلب المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الأحد المقبل، اجتماعاً طارئاً افتراضيا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

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