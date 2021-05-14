تعرّف على تفاصيل التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل وقيمتها

نشرت الجريدة الرسمية اليوم (الجمعة) تفاصيل التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء للمساهمة في رفع كفاءة خدمات التأهيل والتدريب المقدمة من الصندوق للباحثين والباحثات عن عمل وزيادة جاهزيتهم لدخول سوق العمل.

وأوضح التنظيم الجديد أنه لكي يكون مقدم الطلب مؤهلاً للحصول على الإعانة يجب أن تتوافر فيه الشروط، وهي: أن يكون سعودي الجنسية، أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، وأن يكون قادراً على العمل وجاداً في البحث عنه، وتحدد اللائحة معايير القدرة والجدية، وألَّا يقل عمره عن 20 سنة، ولا يزيد على 20 سنة، وألَّا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.

كما يُشترط ألَّا يكون يُصرف له معاش تقاعدي، وألَّا يكون يُصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل، وألَّا يكون يُصرف له معاش من الضمان الاجتماعي، وألَّا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب، وألَّا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما تحدده اللائحة، وألَّا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة، وفقاً لما تحدده اللائحة، وألَّا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل، أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل.

وحول المبالغ التي تُصرف للمستفيدين،أوضح التنظيم الجديد أن صرف مبلغ الإعانة يكون لمدة (خمسة عشر) شهراً، بحسب الآتي:

1- (ألفا) ريال شهرياً لمدة (أربعة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ بداية صرف الإعانة.

2- (ألف وخمسمائة) ريال شهرياً لمدة (أربعة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- (ألف) ريال شهرياً لمدة (أربعة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

4- (سبعمائة وخمسون) ريالاً شهرياً لمدة (ثلاثة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.