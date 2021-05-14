نصف مليون ريال غرامة لمواطن ومقيم استوردا أجهزة استقبال مخالفة لأحكام نظام ‎المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية

قررت “الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع” غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال بحق شخصين أحدهما مواطن، والآخر مقيم، إرتكابهما مخالفة مشتركة (مزاولة نشاط استيراد أجهزة استقبال المحتوى الإعلامي وملحقاتها وتوزيعها أو بيعها بالتجزئة) بالمخالفة لأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية. وتم فرض غرامة مالية بمبلغ (250.000) ريال على كل منهما واستعادة أي عائد مالي حصلا عليه نتيجة المخالفة.

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