عودة الشيشة والمعسلات في المقاهي

أعلنت وزراة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنه ابتداء من 5 شوال.. السماح بعودة الشيشة والمعسلات مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في “توكلنا” ويشترط للخدمة التباعد، وعدم تجاوز 5 أشخاص على الطاولة.

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