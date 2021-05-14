النصر يؤكد هبوط العين للدرجة الأولى

كسب النصر مستضيفه العين بهدفين دون مقتبل في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، وذلك في الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجّل للنصر اللاعب “عبدالرزاق حمدالله” عند الدقيقة 45 من ضربة جزاء وأضاف مرابط الهدف الثاني في الدقيقة 67

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد العين عند 20 نقطة في المركز الأخير وذلك أصحب أول الفريق الهابطه لدوري الدرجة الأولى