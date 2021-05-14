إطلاق 3 صواريخ من سوريا على إسرائيل 

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن إطلاق 3 صواريخ من الأراضي السورية على إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر تويتر: "قبل قليل تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقط أحدها داخل الأراضي السورية بينما سقط الصاروخان في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لم يتم تشغيل نظام الإنذار من الهجمات الصاروخية خلال الحادث.

ويأتي الحادث تزامنا مع شن إسرائيل منذ 8 مايو حملة قصف واسعة على قطاع غزة اسفرت عن مقتل 126 شخصا على الأقل بينهم أكثر من 30 طفلا.