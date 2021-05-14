”سرايا القدس” تعلن عن هجوم صاروخي على مدينة تل أبيب الإسرائيلية 

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف مدينة تل أبيب الإسرائيلية بالصواريخ.
من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 2000 صاروخ منذ بدء حملته العسكرية ضد قطاع غزة.
وشنت المقاتلات الإسرائيلية اليوم الجمعة غارات عنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، استهدفت المباني في مجمع أنصار الحكومي غرب المدينة.
ورافق الغارات قصف مدفعي على الأراضي الزراعية القريبة من منازل المواطنين شرق خانيونس جنوب القطاع.
وردت الفصائل الفلسطينية برشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة.
ووصل عدد الصواريخ إلى نحو 200 صاروخ، سقطت على مختلف المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت مصادر إسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في عدة بلدات محاذية لقطاع غزة.
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