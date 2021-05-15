تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

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الخليج – واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات نجران، جازان، عسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، بينما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، حائل، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف قد تخللها خلايا من السحب الركامية الرعدية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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