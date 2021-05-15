الصحة الفلسطينية: مجمل الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي بلغ أكثر من 1300 بالضفة...

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، أن مجمل الإصابات جراء العدوان الإسرائيلي بلغ أكثر من 1300 إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وهذ المجمل يشمل عدد الإصابات التي تم التعامل معها ميدانيا، والتي نقلت لمراكز العلاج المختلفة.

قال الدفاع المدني بقطاع غزة إن عدد القتلى في القطاع جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 139 شخصا، بينهم 39 طفلا و22 امرأة.

وأشار الدفاع المدني إلى ارتفاع عدد الضحايا جراء قصف منزل في مخيم الشاطئ بغزة إلى 10 قتلى، بعد انتشال جثتي طفلين.

بدورها أعلنت وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية إن الطيران الإسرائيلي دمر مسجدا. وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يتحرى صحة هذا الخبر.

ومع عدم وجود علامة على انتهاء القتال امتدت الخسائر إلى أماكن أبعد مع إعلان الفلسطينيين سقوط 11 قتيلا في الضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن الإسرائيلية.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح بالقدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ومنذ الاثنين الماضي بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات.