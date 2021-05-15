هنية يحمّل الاحتلال مسؤولية استهداف المدنيين في غزة

حمّل اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استهدافه للمدنيين في قطاع غزة.

وقال إسماعيل هنية في تصريح صحفي “في جريمة جديدة ضد شعبنا الفلسطيني، ارتكب الاحتلال فجر اليوم مجزرة بشعة في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وذلك امتدادًا لمجازره التي نفذها في مناطق مختلفة من القطاع، والتي تؤكد عجز العدو وفشله، بل وحجم المأزق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة ومفاجآت رجالها الأوفياء”.

وأضاف “إننا إذ نحمل الاحتلال الغاشم المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين، ونؤكد بأن المقاومة سوف تواصل الدفاع عن شعبها الأبي، وستلحق الهزيمة بجيش العدو وردعه عن الاستمرار في مجازره”.

يذكر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خلال الساعات الماضية منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة أسفر عن استشهاد 10 مواطنين منهم سيدتين و8 أطفال، بالإضافة إلى مفقودين تحت أنقاض المنزل.