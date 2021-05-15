النيابة: السجن وغرامة 100 ألف ريال لكل من يهرب “مفرقعات” إلى داخل المملكة

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نوهت النيابة العامة، إلى أنه يحظر صنع المتفجرات والمفرقعات أو حيازتها أو بيعها أو استعمالها أو تداولها أو نقلها أو تخزينها أو إتلافها أو التدريب عليها، إلا بتصريح من وزارة الداخلية.
وأوضحت النيابة إلى أن كل من يهرب المفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو اتجر فيها، يعاقب بالسجن لستة أشهر وغرامة 100 ألف ريال.
وأبانت النيابة العامة أنها تختص بالتحقيق والادعاء في مخالفات أحكام نظام المتفجرات والمفرقعات.
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