الهند تسجل 326123 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج – واس: سجلت الهند خلال الـ 24 الساعة الماضية 326123 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3879 حالة وفاة. وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24372243 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 266229 حالة وفاة.

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