ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 136 شهيدًا و1000 جريح

الخليج – واس: ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مساء الإثنين الماضي، إلى 136 شهيداً، بينهم 31 طفلاً، و20 امرأة، وإصابة أكثر من 1000، بينهم حالات خطيرة.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بسلسلة غارات تشنها طائراتها الحربية، إضافة إلى قصف مدفعي على منازل المواطنين، والمباني السكنية، وتجمعات المواطنين العزل التي لحقها دمار كبير.