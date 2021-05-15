الصين تنجح في إنزال مركبة فضائية على سطح المريخ لأول مرة

الخليج – د ب أ: أعلنت وكالة الفضاء الصينية أن الصين نجحت في إنزال مركبة فضائية على سطح المريخ لأول مرة.

وهبطت وحدة الهبوط للمركبة الفضائية “تيانوين –”1 على سطح الكوكب الأحمر صباح اليوم السبت وعلى متنها المركبة الجوالة “جورونج”.

وأقلعت مركبة الفضاء “تيانوين –”1 من الأرض يوم 23 يوليو ووصلت إلى مدار الكوكب الأحمر في فبراير.

والرحلة واحدة من أكثر الرحلات تعقيدا التي تنفذها الصين على الإطلاق، وتمثل عملية الهبوط تحديا هائلا، حيث إن المريخ له غلاف جوي خاص به بخلاف القمر.

ونقلت وسائل إعلام صينية رسمية عن جينج يان، أحد المسؤولين في برنامج الفضاء، قوله إن “المناورة كانت معقدة للغاية.وكان لكل خطوة فرصة واحدة فقط.كانت الإجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا.لو كان هناك خطأ واحد، لكان الهبوط قد فشل”.

وهنأ الرئيس الصيني، شي جين بينج العلماء المشاركين في العملية.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها ، فإن المركبة الجوالة “جورونج” ستفحص الكوكب الأحمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وتزن العربة الجوالة حوالي 240 كيلوجرامًا، ولها ست عجلات وأربع ألواح شمسية ويمكنها التحرك على سطح المريخ بسرعة 200 متر في الساعة.

وتحمل العربة الجوالة أدوات علمية ستستخدم لجمع المعلومات حول تكوين سطح الكوكب وهيكله الجيولوجي ومناخه.

ومع أول عملية إنزال لها على المريخ، تريد الصين القوة الفضائية الجديدة اللحاق بالولايات المتحدة، التي أرسلت بالفعل العديد من أجهزة البحث للتجول على الكوكب.

وحقق الاتحاد السوفيتي هبوطا ناجحا على سطح الكوكب الأحمرفي السبعينيات، لكنه فقد الاتصال في النهاية بمسباره.

وقامت بكين بتوسيع برنامجها الفضائي بشكل مستمر خلال السنوات القليلة الماضية ولديها بعثات مخططة لعقود في المستقبل.

والمهمة الصينية هي واحدة من ثلاث رحلات إلى المريخ انطلقت من الأرض الصيف الماضي. وكانت عمليات الإطلاق الأخرى قد نفذتها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.