تشييع جثمان الشهيد عصايرة في عصيرة القبلية جنوب نابلس

شيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم السبت، جثمان الشهيد حسام وائل عصايرة (20 عاما)، إلى مثواه الأخير في قرية عصيرة القبلية جنوب المدينة.
وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا الحكومي، بعد إقامة جنازة عسكرية، وسط مشاركة ممثلين عن فعاليات رسمية وشعبية في محافظة نابلس، والقت نظرة الوداع في منزل عائلته، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة القرية.
وردد المشاركون بالتشييع الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء شعبنا، وعلى ضرورة توحيد الصف الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
وكان الشاب عصايرة أصيب برصاص الاحتلال الحي في منطقة الرأس، خلال مواجهات شهدتها القرية عقب صد هجوم للمستوطنين، نقل على إثرها للمستشفى، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.
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